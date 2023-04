As quatro crianças feridas no atentado à creche particular Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, receberam alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (06) e já estão em casa com seus familiares. A informação é do Hospital Santo Antônio, onde os pequenos estavam internados.

Todas as crianças passaram por exames e avaliação médica nesta manhã, onde constatou que uma delas apresenta lesão na mandíbula. A equipe informou que o paciente será tratado ambulatoriamente.