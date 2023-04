Polícia confirma surto e diz que assassino de creche em SC “criou história na cabeça”

O homem que assassinou quatro crianças durante ataque a uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, estava em surto paranoico, segundo a Polícia Civil. Ele foi interrogado pela equipe de investigação no fim da tarde de quarta-feira (5) e segue preso. — Tem indícios de ser piscopata e estava em surto paranoico.

O homem que assassinou quatro crianças durante ataque a uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, estava em surto paranoico, segundo a Polícia Civil. Ele foi interrogado pela equipe de investigação no fim da tarde de quarta-feira (5) e segue preso.

— Tem indícios de ser piscopata e estava em surto paranoico. E como eu já afirmei, ele agiu sozinho, de forma isolada, e não há indicativo de que tenha sido desafio de jogo ou orquestração com outras pessoas. Ele estava em surto paranoico e fez uma montagem na cabeça dele de determinações onde indivíduos dentro da cabeça dele estavam ordenando o crime, para que ele praticasse o ataque — pontuou o delegado-geral da Polícia Civil Ulisses Gabriel em entrevista ao Bom Dia Santa Catarina, da NSC TV.

Segundo a polícia, o crime foi um caso isolado e o assassino teria agido sozinho. O homem que cometeu o ataque responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e quatro tentativas de homicídio triplamente qualificadas. Uma quinta criança se machucou durante a correria, mas foi liberada logo depois de ser levada ao hospital pelos pais

Com informações: NSC