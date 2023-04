IMA marca presença em premiação internacional no maior congresso de trilhas do mundo

O Estado de Santa Catarina através do Instituto do Meio Ambiente (IMA) marcou presença no International Trails Summit (Cúpula Internacional de Trilhas, em tradução livre), o maior congresso de trilhas do mundo, que está sendo realizado entre os dias 17 e 20 de abril, na cidade de Reno, nos Estado Unidos da América (EUA). Na ocasião, o IMA, uma das instituições que compõem a Rede Brasileira de Trilhas, esteve presente no evento para receber o prêmio Advancing Trails Awards na categoria internacional.

Foto: Divulgação/MMA





A premiação é o maior reconhecimento recebido até hoje pela Rede, iniciativa desenhada por membros voluntários da sociedade civil sob governança do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e trabalho conjunto do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Ministério do Turismo (MTUR).





Em Santa Catarina, a Rede é coordenada pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) envolvendo o ICMBio, municípios, ONGs e diversos coletivos de voluntários. Atualmente, o estado possuí importantes trilhas na Rede entre elas: Caminhos da Baleia Franca; Caminho da Ilha de Santa Catarina Trecho TLC Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE); Caminho das Araucárias; Trilhas de Itapema; Caminho do Louvor; Travessia do Tabuleiro; Trilha Caminho do Rei do Parque Acaraí, as trilhas Vale Europeu e Caminho do Peabiru, e trabalha em outras trilhas que estão em fase de planejamento e início de implementação.





A presidente do IMA, Sheila Meirelles, representa o governador Jorginho Mello no evento, e participa nesses dias, de uma série de painéis simultâneos, apresentações e discussões sobre o desenvolvimento de trilhas e a implementação de novas ferramentas de gestão que possam estimular a união entre a preservação ambiental e o turismo em áreas naturais no Brasil e no mundo.





“Estamos honrados em fazer parte da premiação, é um momento especial de incentivo para que possamos seguir em frente com a missão de desenvolver o turismo sustentável e a preservação do nosso patrimônio natural, além de gerar oportunidades de emprego e renda para as comunidades nas quais os percursos das trilhas estão inseridos”, comentou Sheila, ao agradecer o apoio do governador Jorginho Mello, dos servidores do IMA, terceirizados, parceiros e guias que ajudam a transportar os trilheiros por todas as a unidades de conservação administradas pelo Instituto.





A RedeTrilhas busca ampliar e diversificar a oferta turística brasileira, de modo a estimular o turismo em áreas naturais, gerar oportunidades de emprego e renda para as comunidades nas quais os percursos se inserem e promover as trilhas de longo curso como instrumento de conservação da biodiversidade. A iniciativa também favorece a atenuação dos efeitos de mudanças climáticas, com o aumento das possibilidades de migração de fauna e a promoção de educação ambiental.





Também participam do evento, Pedro Cunha e Menezes representando o MMA; Casar Aspiazu, representando a Rede Pan-Americana de Trilhas; Paula Rascão representando a Rede Brasileira de Trilhas, e Paulo Faria representando o ICMBIO.







Sobre o Prêmio



O prêmio é uma iniciativa da coalizão norte-americana American Trails, criada em 1971 com o nome de National Trails Council. A American Trails é a maior organização de trilhas do mundo e reúne instituições gestoras de trilhas e de áreas protegidas, profissionais, empresas, voluntários, conservacionistas e usuários em uma coalizão destinada a promover o desenvolvimento, implementação, preservação, manejo capacitação e divulgação das trilhas nos Estados Unidos.







Desde 1971, a American Trails organiza bienalmente o International Trails Summit, maior e mais prestigiado congresso de trilhas em todo o planeta. No contexto do Congresso são distribuídos os Prêmios Advancing Trails Awards, em “reconhecimento à contribuição extraordinária de voluntários, profissionais e outras lideranças cujo trabalho contribua para a criação de um sistema eficiente de trilhas ao redor do Globo”.





Das 10 categorias do Prêmio, uma é dedicada a iniciativas fora dos Estados Unidos: a categoria internacional. Precisamente, nessa categoria, a Rede Brasileira foi escolhida para receber o prêmio entregue no International Trails Summit de 2023.

Foto: Divulgação/MMA

Por Assessoria de Comunicação do IMA