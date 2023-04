Emocionante resgate de uma girafa após ficar com um pneu preso no pescoço no Quênia; veja vídeo

Uma girafa foi resgatada após ficar com um pneu de carro preso no pescoço no parque Haller Park, em Mombasa, Quênia. Não se sabe como o animal acabou nessa situação, mas o pneu estava em seu pescoço por tempo suficiente para causar um ferimento. A equipe do Sheldrick Wildlife Trust abordou o animal com um dardo tranquilizante especialmente preparado para um mamífero do tamanho dela. Eles então cortaram o pneu, limparam completamente o ferimento, desinfetaram e cobriram com spray antibiótico e argila verde, uma substância natural que ajuda na cura.

Rob Brandford, Diretor Executivo do Sheldrick Wildlife Trust, disse que não tinha conhecimento de nenhum incidente anterior de girafas sendo tratadas por ferimentos causados por pneus, embora sua equipe tenha tratado 95 girafas até o momento por ferimentos em armadilhas.

– “Acreditamos que este pneu foi descartado como lixo e não foi usado como armadilha e de alguma forma ela conseguiu colocar sua cabeça lá”, disse Rob. – “As girafas são uma das espécies mais difíceis de anestesiar e requer uma equipe inteira trabalhando com agilidade e rapidez, enfrentando vários obstáculos antes mesmo do tratamento começar.”

Rob acrescentou que a equipe de resgate usou cordas para guiar o animal gentilmente até o chão para que ela não se machucasse, incluindo seu pescoço delicadamente longo, já que um trauma ou mau posicionamento poderia ser fatal. Uma vez no chão, o anestésico foi revertido e os membros da equipe a contiveram manualmente.

– “Isso ocorre porque as girafas não podem ficar sob anestesia por muito tempo, uma vez que, entre outras razões, a anestesia altera a capacidade da girafa de bombear sangue pelo seu enorme corpo. Portanto, no minuto em que uma girafa está em segurança no chão, o anestésico é revertido e a girafa é contida manualmente.”

A equipe então cortou o pneu e limpou minuciosamente a ferida, desinfetou e cobriu com spray antibiótico e argila verde, uma substância natural que auxilia na cicatrização. Ela também recebeu antibióticos de ação prolongada e anti-inflamatórios antes de poder ir embora.