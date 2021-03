Abertas inscrições para processo seletivo de estágio do MPSC

As vagas destinam-se a estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação em diversas áreas de conhecimento. Inscrições seguem até o dia 12 de abril.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abriu nesta segunda-feira (29/03) as inscrições para um novo processo seletivo de estágio, com vagas para estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal da instituição até o dia 12 de abril.

As vagas de ensino médio são para estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, o valor de bolsa é de R$ 550,00 reais e auxilio transporte de R$ 150,00. Também estão abertas para ensino médio, vagas para estudantes de técnico de eletrotécnica, o valor de bolsa é de R$ 550,00 reais e auxilio transporte de R$ 150,00. .

As vagas de graduação são para acadêmicos dos cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Design, Direito, Informática, Publicidade e Serviço Social. O valor da bolsa é de R$ 850,00, mais o auxílio-transporte de R$ 150,00, para 20 horas semanais de jornada de atividades.

Já as vagas de pós-graduação são para as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Design, Direito, Engenharia, Elétrica, Informática e Jornalismo. A jornada de trabalho para o estágio de pós-graduação é de 30 horas semanais e a bolsa tem o valor de R$ 2.074,67, mais auxílio-transporte de R$ 150,00.

Há também reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos autodeclarados negros.. Para o estudante participar do processo, a instituição de ensino deve ser conveniada com o MPSC.

O processo público de credenciamento de estagiários tem caráter classificatório e eliminatório e visa à formação de cadastro de estudantes para estágio na instituição. A seleção será feita em duas etapas: a primeira é classificatória e a segunda, eliminatória.

A primeira etapa (classificatória) será realizada com base no desempenho acadêmico dos estudantes encaminhado quando da inscrição. Após homologada a lista de habilitados da etapa classificatória, terá início a segunda etapa (eliminatória), que corresponderá à aplicação da prova escrita ao candidato de melhor índice acadêmico da lista da comarca em que for selecionado quando da necessidade de contratação.

