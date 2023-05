Investimento em tecnologia: Drone para pulverização agrícola vai auxiliar produtores de Caxambu do Sul

Com o objetivo de proporcionar mais tecnologia e uma agricultura de precisão, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, investiu R$100 mil na aquisição de um drone para pulverização agrícola no município de Caxambu do Sul.

O equipamento possui capacidade de carga de até 10kg e atualmente está em fase de testes no município. Operacionalizado pela engenheira agrônoma da prefeitura de Caxambu do Sul, Renata Mucelini Miotto, o drone será utilizado em propriedades referência, onde serão realizados testes e comparações entre a aplicação com drone e a tradicional.

A próxima etapa do projeto é a seleção das propriedades que receberão os testes. “O drone será de fundamental importância para trazer a tecnologia mais perto dos agricultores, inclusive dos menores agricultores e, também, as vantagens da qualidade das aplicações”, destaca Renata.

Por Secom