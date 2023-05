Acidente termina com uma mulher atropelada e adolescente na Serra de SC

Um acidente envolvendo dois veículos terminou com uma mulher atropelada e uma adolescente com um dente perdido na noite desta segunda-feira (22), em Correia Pinto, na Serra Catarinense. A colisão ocorreu por volta das 19h, na rua Duque de Caxias, no centro da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a batida entre os dois veículos, o carro Corola capotou e atropelou uma mulher que andava na calçada da via, que estava a cerca de 20 metros do acidente. A vítima relatou aos socorristas que os moradores a ajudaram a afastar o veículo, e que sentia dores na clavícula e no tornozelo.

O acidente envolveu um Chevrolet Celta, conduzido por um homem que não teve ferimentos, e um Toyota Corola, que tinha uma motorista que nada sofreu, e como caroneira uma adolescente que perdeu um dente durante a colisão. Ela foi atendida pelos socorristas sem graves ferimentos.

A mulher atropelada foi conduzida ao Hospital de Correia Pinto para cuidados médicos. Após os atendimentos, os bombeiros realizaram a limpeza da pista e o local ficou aos cuidados dos proprietários dos veículos.