Polícia Militar de SC faz cerco a assaltantes de agência bancária em Timbó Grande

A Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do 33º Batalhão PM (BPM), de Curitibanos, está trabalhando, em conjunto com as demais Forças de Segurança e os batalhões da região, no cerco aos fugitivos de um assalto em uma agência bancária, realizado nesta sexta-feira, 2, no Centro de Timbó Grande.

Segundo informações, seis homens fortemente armados assaltaram a agência e levaram reféns que já foram liberados. No momento as regiões de Caçador e Santa Cecília estão totalmente cercadas, com apoio do Águia. A quantia subtraída não foi divulgada pelo banco.

*Informações em atualização