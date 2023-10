Após Rio do Sul, outra cidade do Vale do Itajaí decreta toque de recolher; entenda

Um dia após Rio do Sul decretar o toque de recolher, outro município do Vale do Itajaí tomou a mesma medida: Rio do Oeste. A decisão já está valendo para a noite desta terça-feira (10), desde às 20h, e se estenderá até às 6h do dia seguinte, enquanto perdurar a situação de emergência em decorrência da situação climática que vive a região e o estado.

Conforme o documento assinado pelo prefeito Diogo Ferrari (Progressistas), a medida visa “a necessidade de manutenção da ordem e da incolumidade pública, bem como a salvaguarda de bens públicos e privados, enquanto perdurar a situação de emergência”.

O decreto afirma ainda que “só será permitido o trânsito de particulares, nas vias públicas, em situações devidamente justificadas, tais como, deslocamento profissional, situação envolvendo atendimento de saúde, ajuda humanitária, entre outros”.

Ao contrário de Rio do Sul, o decreto em Rio do Oeste é mais restritivo. Na maior cidade do Alto Vale, o decreto perdura durante a madrugada, da 0h às 6h.