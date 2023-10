Estado realiza abertura gradativa das comportas das barragens para reduzir níveis dos reservatórios

O Governo do Estado informa que os técnicos da secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina estão atuando na operacionalização das barragens por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Com essa melhora no tempo e o nível dos rios baixando, o governador Jorginho Mello determinou a abertura gradativa e controlada das comportas das barragens de Ituporanga e Taió no Alto Vale do Itajaí, que já iniciaram na madrugada desta quarta-feira.

“Acabei de chegar de Brasília. Recebi ligações de Taió e já falei com o prefeito. Eu liguei para ele. Determinei a abertura das comportas da barragem de Taió de forma gradativa. Já está autorizado e já fizeram o comando para isso acontecer. Estamos trabalhando para preservar, acima de tudo, a vida dos catarinenses”, disse Jorginho Mello no final da noite desta terça-feira.

Essa medida foi necessária para que a água represada na estrutura possa dar vazão e aumentar o espaço das barragens para receber novos volumes de chuva. Esse trabalho de abertura das comportas já está em operação.

A Defesa Civil do Estado permanece em alerta e reforça que ainda é preciso redobrar a atenção para risco alto de deslizamentos, enchentes e enxurradas para os próximos dois dias. As forças de segurança estão mobilizadas para atender a população. Para ajuda ligue no 199 da Defesa Civil, no 193 dos Bombeiros e no 190 da Polícia Militar.

Por Secom