Santa Catarina volta a ter chuva volumosa entre sexta e sábado

Entre a sexta-feira, 27, e o sábado, 28, o processo de formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical no oceano volta a trazer temporais com chuva intensa e volumosa e acompanhados por vendavais e chance de granizo. O risco é alto a muito alto para ocorrências associadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos, deslizamentos, enxurradas e inundações graduais.

Inicialmente, na sexta-feira, 27, a chuva ocorre acompanhada de temporais com chuva pontualmente intensa, especialmente entre o Grande Oeste e o Norte do estado, se espalhando para as demais regiões de Santa Catarina ao longo do dia. Entre o final da noite de sexta-feira e durante a madrugada e manhã de sábado, a chuva e os temporais ganham intensidade e se espalham sobre o estado, sendo mais intensos entre o Grande Oeste, Planalto Sul e Norte.

No período de sexta, 27, a sábado, 28, são esperados volumes de chuva bastante expressivos, com acumulados que variam entre 120 mm e 160 mm em áreas do Grande Oeste e parte do Planalto Sul e Planalto Norte, próximos à divisa com o Paraná, com valores que podem ficar acima. No restante do estado, os acumulados ficam entre 80mm a 120mm, com os menores acumulados ocorrendo no Litoral Sul.

“Nas areas do Grande Oeste e Planalto Sul e Norte são esperados volumes significativos e com risco muito alto de ocorrências associadas a vendavais, granizo, deslizamentos e alagamentos. Inundações e enxurradas não estão descartadas. Os temporais já começam durante a tarde e início da noite de sexta. Na sexta final da noite e sábado uma frente fria começa a se formar na região sul do Brasil influenciando o tempo em Santa Catarina no fim de semana. Vale destacar também que nas demais regiões, incluindo o Vale do Itajaí, os volumes de chuva podem ficar entre 80 e 120 milímetros”, destacou o meteorologista da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Felipe Theodorovitz.

Situação hidrológica

Com a volta das chuvas, Santa Catarina se prepara para uma semana com condições hidrológicas variadas, com possibilidade de elevação dos rios em várias regiões. No período de sexta-feira, 27, a sábado, 28, o risco é alto para inundações, enxurradas e alagamentos nas bacias hidrográficas das regiões do Litoral Norte, Litoral Sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis e muito alto para inundações, enxurradas e alagamentos nas bacias hidrográficas das regiões do Grande Oeste, Planalto Norte e Planalto Sul. A Epagri/Ciram e a Defesa Civil ressaltam que as previsões do tempo e a situação hidrológica podem sofrer alterações e por isso devem ser acompanhadas diariamente nos órgãos oficiais.

