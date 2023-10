Temporal com chuva forte e queda de granizo deixa estragos em cidades de SC

Fortes chuvas e temporais já começaram a atingir alguns municípios de Santa Catarina. Vídeos e fotos divulgados nas redes sociais mostram a força do vento, que derrubou árvores, e também a queda de granizo, que destruiu plantações e atingiu diversas residências no Planalto Norte em cidades como Major Vieira e Mafra.

Conforme a prefeitura de Major Vieira, diversos estragos foram registrados na cidade por conta do temporal dessa quinta-feira. A comunidade do Pulador foi uma das mais atingidas.

As produções agrícolas de morango e fumo ficaram entre as mais prejudicas pelas chuvas. Além disso, estradas ficaram bloqueadas por conta das quedas de árvores e casas foram destelhadas. A prefeitura ainda contabiliza os estragos totais, mas a Defesa Civil já trabalha para atender a população.

A tempestade também atingiu diversas áreas do município de Mafra, causando prejuízos principalmente para produtores rurais locais. Foram afetadas as colheitas de feijão, trigo e fumo.

A equipe da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) já se encontra em campo, realizando levantamentos para determinar a extensão dos danos e calcular os prejuízos financeiros enfrentados pelos agricultores da região.

As áreas mais impactadas por essa intempérie climática foram São João da Boa Vista, Avencal do Saltinho, Rio do Cedro, Saltinho do Canivete e Butia dos Tabordas, onde os agricultores sofreram com a destruição de suas plantações devido ao granizo.

A Defesa Civil de Mafra está em ação, prestando apoio e auxílio aos afetados, conforme a capacidade e recursos disponíveis.