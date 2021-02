Sem ponto facultativo no Carnaval, Governo do Estado reforça ações de enfrentamento à pandemia

Por determinação do governador Carlos Moisés, o Poder Executivo estadual não terá ponto facultativo durante o Carnaval. Com a medida, todos os serviços da administração direta, autarquias e fundações do Governo de Santa Catarina serão mantidos.

“Ainda enfrentamos um cenário de pandemia em que os catarinenses precisam da assistência do Estado”, reforça o governador. Neste sentido, o Carnaval será marcado com o reforço das ações de combate e prevenção à Covid-19.

Na área da saúde, serão mantidos os plantões e todas as ações de enfrentamento e monitoramento à pandemia, com a oferta de serviços nos hospitais. A recomendação é que a população continue adotando todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Entre elas, está o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento seguro entre as pessoas.

Hemosc

A Rede Hemosc também irá funcionar durante o Carnaval. Todas as unidades estarão abertas para receber as doações. Com a mensagem “Podemos ficar sem carnaval, mas não podemos ficar sem sangue”, os já cadastrados e novos doadores estão sendo convidados a realizar uma doação. É possível agendar a coleta no site do Hemosc http://www.hemosc.org.br

Segurança Pública

Com trabalho integrado e reforço na fiscalização, as forças de segurança de Santa Catarina vão desenvolver uma força-tarefa com foco na prevenção à Covid-19 durante o Carnaval. Equipes da Polícia Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Geral de Perícias (IGP) estarão de prontidão para evitar festas clandestinas e aglomerações pelo Estado. A mobilização inicia nesta sexta-feira, 12, e se estende até a terça-feira, 16.

“Sabemos que o movimento deverá aumentar durante esse período e queremos reforçar o pedido para que todas as regras sanitárias de prevenção ao coronavírus sejam preservadas. Quem descumprir as determinações vigentes será responsabilizado conforme a lei”, explica o coronel BM Charles Alexandre Vieira, presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina.

Polícia Militar

Na Polícia Militar de Santa Catarina, o trabalho ostensivo ocorre principalmente durante o final de semana até a terça-feira de Carnaval, no dia 16. A PMSC seguirá as recomendações de acordo com as medidas sanitárias que estão em vigor.

Neste período, a parceria com os municípios será reforçada, com o objetivo de evitar o contágio pelo novo coronavírus. A meta é atuar nas situações em que hajam aglomerações ou quebra das regras sanitárias em vigor no estado.

Até o dia 21 de fevereiro, a corporação segue realizando a Operação Verão Seguro que ocorre em 29 zonas balneárias (municípios/praias), 22 estâncias hidrominerais, duas zonas alfandegárias e em 129 áreas de proteção ambiental. Cerca de 5.011 policiais estão trabalhando efetivamente nestas localidades.

Polícia Civil

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) atuará com equipes na Operação Verão Seguro e também intensificará as ações com a Gerência de Fiscalização de Jogos e Diversões, além de outros serviços.

IGP

O Instituto Geral de Perícias (IGP) manterá seus serviços essenciais como o de local de crime, assim como os atendimentos de urgência realizados pelo Instituto Médico-Legal: crimes de violência sexual, violência doméstica, presos, flagrantes e embriaguez por meio das equipes de plantão. Os postos de identificação atenderão os agendamentos já marcados no período.

Corpo de Bombeiros Militar

Para reforçar a atuação com foco na prevenção à Covid-19, especialmente no Carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) lançou na quarta-feira, 10, a campanha virtual chamada “Saúde é a nossa folia”. Os materiais da campanha trazem orientações e dicas.

Serviço

Para denúncias, ligue:

Polícia Militar – 190

Corpo de Bombeiros Militar – 193

Polícia Civil – 181 ou WhatsApp (48) 98844-0011

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom