Um temporal com fortes rajadas de vento e granizo causou uma série de estragos no interior de São João Batista, na Grande Florianópolis, na manhã desta terça-feira (14). Conforme levantamento preliminar da Defesa Civil do município, 63 residências e duas madeireiras ficaram destelhadas no bairro Colônia Nova Itália e no distrito de Tigipió. Até o momento, não há registro de vítimas ou feridos.