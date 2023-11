VIII Field Day on Rootstocks from CG Series e X Giro Técnico em São Joaquim em janeiro

Maior evento da pomicultura brasileira se realizará dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2024, em São Joaquim, Lages/SC e Vacaria/RS

Horário – Programação

07:00 Credenciamento

08:15 Saída para Visita I

09:15 Visita I (Estação I): Rootstocks trials and different training systems

Debatedores:

? Stefano Musacchi (Estados Unidos)

? Ignasi Iglesias (Espanha)

? Joaquim Carbó (Espanha)

Mediador:

? Leo Rufato (Brasil)

Visita I (Estação II): Mechanical pruning, Apple Harvester Platform, New Apple Sprayers Technologies, Mirror Light for increase the Apple Quality

Debatedores:

? Guilherme Sander (Brasil)

? Sergi Moreno (Espanha)

? Clemens Hafner (Italia)

Mediador:

? Leandro Borlotuz (Brasil)

11:30 Saída para Almoço

12:30 Almoço

13:30 Saída para a Visita II

14:10 Visita II (Estação I): New orchard management techniques: training systems

Debatedores:

? Michele Giori (Italia)

? Gianfranco Perazzolo (Brasil)

? Leandro Bortoluz (Brasil)

Mediador:

? Andrei Hoffer (Brasil)

Horário – Programação

Visita II (Estação II): Training system and Geneva Apple rootstocks

Debatedores:

? Celito Soldá (Brasil)

? Joan Torrents (Espanha)

? Joaquim Carbó (Espanha)

Mediador:

? Gianfranco Perazzolo (Brasil)

17:30 Saída para Lages – 20:00 Jantar de Confraternização (por adesão) em Lages

Dia 17/01/2024 – Ciclo de Palestras – Lages

17/01/2024 – Quarta-Feira – Ciclo de Palestras – Lages

Horário – Programação

13:00 Credenciamento do Ciclo de Palestras

13:30 Abertura do Ciclo de Palestras – ACIL

14:10 Palestra I: New apple varieties and trend in Europe

Palestrante: Clemens Hafner – SK Tyrol Consortium – Italia

15:10 Palestra II: Management of new training systems with different rootstocks for Brazil conditions

Palestrante: Fernando Hawerroth – Embrapa – Brasil

16:10 Cofee Break

16:40 Palestra III: Perspectives for better efficiency of pomiculture in Europe with new training systems and rootstock.

Palestrante: Ignasi Iglesias – Agromillora – Espanha

17:40 Palestra IV: Innovation in the training system for apple trees: from the future to the present

Palestrante: Stefano Musacchi – Washington State University – Estados Unidos

18:40 Encerramento do Ciclo de Palestras

Dia 18/01/2024 – Dia de Campo – Vacaria

18/01/2024 – Quinta-Feira – Dia de Campo – Vacaria

Horário – Programação

07:45 Saída para a Visita I

08:15 Visita I (Estação I): Geneva series rootstocks trials in different training systems and Led grow lights for increase Apple Quality and Yield

Debatedores:

? Tiago de Macedo (Brasil)

? Michele Giori (Italia)

? Clemens Hafner (Italia)

Mediador:

? Celito Soldá (Brasil)

Visita I (Estação II): Robotic Harvest (Tevel FAR – a confirmar)

Debatedores:

? Ignasi Iglesias (Espanha)

? Stefano Musacchi (Estados Unidos)

? Sergi Moreno (Espanha)

Mediador:

? Leandro Bortoluz (Brasil)

12:00 Saída para Almoço

12:15 Almoço

13:15 Saída para Visita II

14:00 Visita II (Estação I): New training and pruning systems for apple production

Debatedores:

? Stefano Musacchi (Estados Unidos)

? Fernando Hawerroth (Brasil)

? Andre Hoffer (Brasil)

Mediador:

? Tiago de Macedo (Brasil) e Gianfranco Perazzolo (Brasil)

Visita II (Estação II): New orchard management techniques for apple tree pests and diseases

Debatedores:

? José Maria Reckziegel (Brasil)

? Giovane Zoldan (Brasil)

? Michele Giori (Italia)

Horário – Programação

Mediador:

? Guilherme Sander (Brasil)

16:00 Saída para Visita III

16:30 Visita III: Geneva series rootstocks in different training systems

Debatedores:

? Ignasi Iglesias (Espanha)

? Fernando Hawerroth (Brasil)

? Joaquim Carbó (Espanha)

Mediador:

? Leo Rufato

18:00 Encerramento

Mais informações : fieldday.cav@udesc.br – https://fruticultura.cav.udesc.br/field_day/index.php

Com informações: Jornal da Fruta