Clube Recreativo Caminhos da Neve Celebra Conquistas e Inovações em 2023

No último sábado, 09 de dezembro de 2023, o Clube Recreativo Caminhos da Neve realizou sua já tradicional festa de encerramento e premiação. Este ano, a novidade foi a mudança do local do evento, que ocorreu na sede própria do clube, marcando uma inovação em relação às edições anteriores que aconteciam no CAPEBA’S.O evento não apenas celebrou as conquistas do ano, mas também destacou as inovações e superações enfrentadas pelo clube em meio às dificuldades geradas pela ausência de legislação e pelas novas políticas governamentais.

Uma das grandes novidades de 2023 foi a implantação da modalidade de tiro ao prato, que surpreendeu a todos com os resultados obtidos. O clube inaugurou um estande moderno e adequado às mais exigentes práticas esportivas, reforçando seu compromisso com a excelência.

No cenário esportivo nacional, o Clube Caminhos da Neve teve uma participação de destaque nas finais do Campeonato Brasileiro de 2023, realizado na cidade de Tubarão. Com mais de 15 atletas representando a equipe, o clube obteve resultados notáveis em diversas categorias:

Benchrest Série C:

2º Guilherme Nessi Velho

3º Hilton Ariel Oliveira Nascimento

7º Edson Jiro Hosoi

9º Fabio Satoru Hosoi

10º Erich Y. Tamaki

Benchrest Série B:

6º Koiti Sandro Hiura

Rifle 22 Senior B:

6º Joacir Dom do Amaral

7º Erich Y. Tamaki

Puma 38 Senior C:

10º Roberto Proença

Puma 38 Senior B:

2º Simon Galileu Ramos

Trap Senior B:

8º Koiti Sandro Hiura

Benchrest Dama:

6ª Joana Barata

Estes resultados, comparados com edições anteriores, são um motivo de grande orgulho para o clube e para a cidade de São Joaquim, que foram muito bem representados a nível nacional, especialmente considerando o alto número de inscritos nas etapas do Campeonato Brasileiro.