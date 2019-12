Anvisa aprova novo tratamento para prevenção da enxaqueca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acaba de aprovar um novo tratamento para a prevenção de enxaqueca no Brasil. Trata-se do medicamento Ajovy, uma injeção de aplicação mensal ou trimestral que promete reduzir os episódios de dor de cabeça nos pacientes. A liberação do produto para o mercado brasileiro foi publicada nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial da União. Produzido e distribuído pela Teva Farmacêutica, o composto deve estar disponível para comercialização no primeiro semestre de 2020, portanto ainda não há informações sobre preço e locais de venda.

Tratamento para enxaqueca

O Ajovy faz parte de uma nova classe de medicamentos voltados à prevenção da enxaqueca, conhecidos como inibidores de CGRP (peptídeo relacionado ao gene da calcitonina) – um composto químico que está relacionado à ativação da enxaqueca e à duração da dor.

Por aqui, o medicamento será encontrado como uma seringa pré-preenchida de 225mg/1,5ml de uso único, com duas opções de dose: 225mg mensal administrado em uma única aplicação subcutânea; ou 675mg, aplicado a cada três meses (trimestral), em sistema de três injeções subcutâneas.

De acordo com a fabricante, o produto, que tem como princípio ativo o fremanezumabe, é indicado para adultos com pelo menos 4 dias de enxaqueca por mês. Além disso, a venda só será permitida sob prescrição médica e a aplicação deve ser realizada, preferencialmente, por algum profissional capacitado.

Promessa de prevenção da enxaqueca

Antes de ser aprovado pelos órgãos reguladores de saúde, o produto foi avaliado em dois estudos clínicos que envolveram pacientes com enxaqueca incapacitante e que utilizavam ou não outros tratamentos preventivos orais.

Os testes duraram 12 semanas e os pacientes tiveram uma redução no número de dias por mês com dor de cabeça. Dessa forma, a injeção se mostrou eficaz na profilaxia da enxaqueca, tendo como benefício principal a contenção dos episódios de dor de cabeça de gravidade pelo menos moderada.

Sintomas de enxaqueca

Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a sexta doença mais incapacitante do mundo, a enxaqueca afeta cerca de 15% da população brasileira – com mais de 2 milhões de casos registrados por ano no país.

Com incidência maior entre as mulheres, a doença é apenas um dos vários tipos de dor de cabeça (cefaleia) e possui causa desconhecida, relacionada a inúmeros fatores, que podem variar desde estresse a problemas hormonais.

Normalmente, o diagnóstico da enxaqueca é feito clinicamente, mas o paciente pode suspeitar da doença se apresentar os seguintes sintomas:

Crise de cefaleia durando de quatro a 72 horas, unilateral e pulsátil

Náusea e vômitos

Bocejos

Irritabilidade

Sensibilidade à luz

Sensibilidade ao som

Sensibilidade ao movimento do corpo ou do ambiente

Tontura

Fadiga

Mudanças de apetite

Problemas de concentração, dificuldade para encontrar as palavras

Antes de iniciar qualquer tratamento, as causas da dor devem ser investigadas por um médico especialista. Somente ele poderá dizer qual é o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. NUNCA se automedique.

Enxaqueca merece atenção

Além do Ajovy, a Anvisa também aprovou neste ano outros dois medicamentos similares, igualmente voltados para a prevenção da enxaqueca: o Pasurta (erenumabe), comercializado pela Novartis, e o Emgality (galcanezumabe), fabricado pela Eli Lilly do Brasil. Ambos são injetáveis e de aplicação única mensal.

