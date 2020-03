Após sucesso em campanha vacina contra gripe esgota em São Joaquim

São Joaquim, iniciou nesta segunda-feira (23) a campanha da Vacina contra a Gripe. O município recebeu doses da vacina trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e vírus do tipo B.

A vacinação transcorreu tranquilamente com filas se formando sequencialmente, sem aglomeros, durante as primeiras horas da manhã. As pessoas, orientadas por profissionais da Saúde, Defesa Civil e Vigilância Epidemiológica, tomaram o devido distanciamento entre si no intuito de eveitar qualquer tipo de contágio.

Os Postos de Saúde do Bairro Jardim Bandeira, Santa Paulina e Centro 2 foram os que tiveram suas portas abertas para receber os grupos da 1º fase de vacinação, entre eles: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

A vacina da primeira fase já se esgotou no primeiro dia, segundo informações, o Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Catarina estão enviando as vacinas para os municípios de forma gradativa e, como a campanha foi antecipada, os laboratórios ainda não haviam concluído toda a produção.

Novos lotes devem chegar e a vacinação com idosos será retomada logo no município de São Joaquim, porém o Ministério da Saúde ainda não repassou a data exata para a chegada desses novos lotes de vacina.

A População de São Joaquim será avisada assim que esses novos lotes de vacinas chegarem ao município.

Amanhã não haverá vacinação nos Postos de Saúde.

Os Números:

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria da Saúde, os postos atenderam ao todo 1200 pessoas, entre eles idosos e profissionais da saúde:

As etapas da campanha da vacinação da Gripe 2020:

1ª fase – a partir de 23/03: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde; 2ª fase – a partir de 16/04: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; 3ª fase – a partir de 09/05: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

As Equipes de Saúde