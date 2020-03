Efeito Coronavírus: Justiça determina liberdade de 1077 internos em SC

Por determinação judicial em função da pandemia do novo coronavírus, o Poder Judiciário Catarinense seguindo recomendações determinou a soltura de 1077 internos dos presídios em Santa Catarina. O motivo do pedido de liberdade é devido ao ambiente de risco para proliferação da doença dentro das prisões. A decisão foi tomada pelo Poder Judiciário em função da pandemia de coronavírus (Covid-19), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

E em Lages as gerências do Presídio Regional de Lages e Presídio Masculino não revelaram o número de beneficiados, seguindo orientação do Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina (Deap/SC), pois o órgão trabalha com número geral do estado.

A determinação judicial beneficiou internos :

Próximos de progredir para o regime aberto, ou que se encaixem no grupo de risco para complicações, idosos ou doentes crônicos, diabéticos, pessoas em tratamento de câncer ou soropositivos.

Com informacões G1