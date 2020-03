Artistas de Santa Catarina se unem para fazer o Festival de música on-line FICAÍ, nesta sexta e sábado, 27 e 28 de março

Serão 27 apresentações nos dois dias, das 16h às 23h, com programação divulgada pelo Instagram @festivalficai

#festivalficaí Movimento on-line, música e união. Músicos e artistas de várias regiões de Santa Catarina se unem para levar música autoral catarinense aos lares das pessoas, que estão em isolamento por conta da pandemia de Covid-19. Nesta primeira ação, 27 artistas já estão confirmados nos dois dias do Festival Ficaí, que ocorre nesta sexta-feira, 27 de março, e sábado, dia 28, das 16h às 23h. Entre eles Ana Paula da Silva, Aline Vieira, Jesus Luhcas, John Mueller, Leo Maier, Léo Vieira, Libélula em Verso, Mazin Silva, Música Orgânica, Ricardo Pauletti e Vitor Soltau. O Festival de música on-line é gratuito e toda programação estará disponível no www.instagram.com/ festivalficai

Os artistas da cena autoral de Santa Catarina irão se conectar ao vivo através de seus perfis do Instagram, para um pocket show de 30 minutos. O formato ficará por conta de cada artista, que pode ser em voz e violão (ou algum outro instrumento com voz, ou até mesmo só instrumental), até banda completa, caso tiverem estrutura para isso. Sempre atentos às recomendações do Ministério da Saúde.

O Festival Ficaí foi idealizado pelo artista John Mueller, que está à frente da produção e que conta com a ajuda da esposa e psicóloga Fabi Félix, idealizadora do nome do movimento; com o designer Leonardo Crios, à frente das artes; com Carol Castellain, à frente das redes sociais; com Cezinha Silva, à frente das playlists no Spotify do movimento, e com a colaboração importante de todos (as) os (as) artistas que abraçaram o projeto.

“O objetivo é se conectar, se unir e levar um pouco de música, paz e alegria para todos (as), público e artistas, nesse momento de isolamento. As notas musicais pedem licença para entrar na sua casa e você #ficaí. Todos juntos conectados e seguros, cada um no seu lar”, comenta Mueller. O artista ainda acrescenta que, logo após o evento, sairá um playlist no Spotify com todos os artistas que tocaram na programação.

Importante ressaltar que todo o Festival está sendo construído, produzido e alinhado pelos artistas através de grupos no WhatsApp e chat do Instagram @festivalficai. O evento não é patrocinado por nenhuma empresa, entidade e instituição e a ação conta apenas com a boa vontade e desejo de todos (as) os (as) artistas envolvidos (as).

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA ON-LINE FICAÍ

Sexta-feira 27/03

16H – Dentinho Arueira – @dentinhoarueira

16H30 – Bruno Kohl – @brunokohloficial

17H – Música Orgânica – @musicaorganica

17H30 – Ricardo Pauletti – @ricardopaulettiviolao

18H – Aline Vieira – @aline_lucia_vieira

18H30 – Leo Maier – @leomaierblues

19H – Malungo – @malungooficial

19H30 – Luiz Vicentini – @luizvicentini_

20H – Libélula Em Verso – @libelulaemverso

20H30 – Vitor Soltau – @vitorsoltau

21H – Mazin Silva – @mazinsilvaoficial

21H30 – Mari Monteiro – @marimonteirooficial

22H – Léo Vieira – @leovieira.folk

Sábado 28/03

16H – Guilherme Franzói – @guifranzoi

16H30 – Jackson Carlos – @jacksoncarlosmusic

17H – Rodrigo Erbs – @rodrigoerbs

17H30 – John Mueller – @johnmuelleroficial

18H – Ana Paula da Silva – @anapauladasilvamusic

18H30 – Jesus Luhcas – @jesusluhcas

19H – Adri Benvenuti e Cezinha Silva – @adribenvenuti

19H30 – Lucio Mello – @lucius_quintos

20H – Pororoca – @bandapororoca

20H30 – Thezorden – @bandathezorden

21H – Duo Eu e Ela – @duo.eueela

21H30 – Da Lou – @dalouoficial

22H – Douglas Padial – @douglas.padial

22H30 – Capim – @capim_oficial

Texto: Nane Pereira

E-mail do Festival Ficaí: festivalficai@gmail.com