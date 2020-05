Nesta segunda-feira (11) inicia a 3° fase da vacinação contra gripe em São Joaquim

Nova fase de vacinação contra gripe começou nesta segunda-feira em São Joaquim, a Secretaria Municipal da saúde divulgou pontos de vacinação e público-alvo;

As vacinas para as crianças menores de 5 anos acontecerão na Unidade Central, assim como a rotina normal para todas. Já para o restante do público alvo as vacinas acontecerão no postinho do CAIC, no bairro jardim minuano. ⁣

Segue as datas para os respectivos públicos:⁣

A partir de 11 de maio:⁣

Crianças de 6 meses até 5 anos⁣

Pessoas com deficiência⁣

Gestantes⁣

Puérperas até 45 dias⁣

A partir de 18 de maio:⁣

Adultos de 55 a 59 anos⁣

Professores da rede pública e privada⁣.