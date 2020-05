Agentes de Saúde de São Joaquim realizam conscientização na cidade

Na tarde desta última sexta-feira (22), os agentes de saúde do município estiveram nas ruas da cidade distribuindo máscaras e conscientizando a população e turistas.

Mesmo após o decreto 191/2020 que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras, se flagrou pessoas não utilizando a mesma. Como forma de evitar a disseminação do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde, sentiu a necessidade de alertar pessoalmente a população.



O uso de máscaras é obrigatório dentro do limite do município, além do uso do álcool gel.