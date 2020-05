Saúde monitora caso de COVID-19 em barreirista na localidade de Luizinho em São Joaquim

A Secretaria de Saúde de São Joaquim monitora o caso positivado de um homem que trabalha na Barreira Sanitária da CIDASC (que fiscaliza o trânsito agropecuário nos municípios) na localidade do Luizinho em São Joaquim.

Embora ele seja natural de São Joaquim, o caso foi contabilizado no município de Bom Jesus onde ele possui residência.

O Auxiliar Agropecuário está agora em isolamento em sua casa, juntamente com a sua esposa na cidade de Bom Jesus.

Já os outros barreiristas que trabalham no mesmo espaço, trocando o plantão com o paciente positivado, foram afastados segundo a recomendação da Vigilância Sanitária e uma desinfecção será efetuada no local já na próxima semana.

A Secretaria de Saúde também está monitorando as pessoas da localidade do Luizinho que tiveram contato com o barreirista nos últimos dias, o caso inspira muitos cuidados, já que vírus pode se espalhar pela comunidade.

Além da Localidade do Luizinho a Secretaria de Saúde está também monitorando as pessoas da comunidade do Pericó, já que na data de quinta (21) a uma professora que reside na localidade foi positivada no teste de COVID-19.

São Joaquim possui dois casos confirmados contabilizados no município.