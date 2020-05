Desinfecção de COVID-19 é efetuada da Barreira Sanitária da CIDASC do Luizinho em São Joaquim

Foi executado neste último sábado (23) a limpeza e desinfecção da Barreira Sanitária da CIDASC na localidade de Luizinho a cerca de 25km do centro de São Joaquim da cidade .

A medida leva em consideração as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19), depois que um caso de um barbeirista foi confirmado como positivo ao Coronavírus.

Ele se recupera em sua casa em Bom Jesus e as pessoas que trocavam plantão como ele estão de quarentena e sendo monitoradas pela secretaria da Saúde de São Joaquim, assim como as pessoas da comunidade do Luzinho que também tiveram contato com o Barreirista nos últimos dias.

Imagens Mariozan Wolff