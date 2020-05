LabKroich já efetua testes rápidos de COVID-19 em São Joaquim

Um dos mais bem conceituados laboratórios de análises clínicas de São Joaquim começou nesta quarta (27) a oferecer serviços de Teste Rápido (Eco Teste) de detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19 com um dos baixos preços no mercado atual.

Este foi um dos primeiros produtos que Anvisa aprovou, são kits específicos para o diagnóstico de Covid-19. Um produto novo, testes rápidos voltados para uso profissional e que permitem a leitura dos resultados, em média, em 15 minutos.

Os kits estão divididos em dois grupos: os que usam amostra de sangue e detectam anticorpos (IgM e IgG) e os que usam amostras das vias respiratórias dos pacientes, nasofaringe (nariz) e orofaringe (garganta) e detectam o antígeno (vírus). Mas o utilizado pelo LabKroich de São Joaquim é o que usa amostra de sangue (IgM e IgG), também do tipo ensaio imunocromatográfico.

COVID-19 IgG/IgM ECO Teste

Detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19

Sensibilidade (IgG + IgM) com pelo menos 7 dias de início dos sintomas: 96,5%

Sensibilidade (IgG + IgM) com menos de 7 dias de início dos sintomas: 78,79%

Sensibilidade (IgG + IgM) entre 7 e 14 dias de início dos sintomas: 92,86%

Sensibilidade (IgG + IgM) após 14 dias de início dos sintomas: 98,85%

Especificidade (IgG + IgM): 95%

Armazenamento: 2 a 30°C

Amostra: sangue total, soro ou plasma

Volume de Amostra: 10 uL para IgG e 10 uL para IgM

Tempo do Teste: 10-15 minutos (não ler após 15 minutos)

Teste é efetuado mediante agendamento pelo fone 3233.1385 ou ou pelo whatsaapp 9 9187.8545