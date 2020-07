Alergia Emocional, entenda o que é ? E como realizar o tratamento.

A alergia emocional provocada pelo estresse e ansiedade apresenta sintomas que variam de uma pessoa para outra, dependendo da idade, da intensidade dos sentimentos, da maneira como a pessoa se comporta nas dificuldades e da predisposição genética, podendo ser os principais sintomas:

Coceira;

Vermelhidão na pele;

Manchas vermelhas em alto relevo, conhecidas como urticárias;

Falta de ar;

Insônia.

As manifestações da pele são as mais comuns, pois possuem terminações nervosas que estão diretamente ligadas ao sentimento de estresse e ansiedade.

E ainda, pessoas que têm outros tipos de doenças como asma, rinite, dermatite atópica e psoríase também podem apresentar piora dos sintomas ou das lesões de pele por causa do sofrimento emocional.

Entenda o que é alergia emocional

A alergia emocional é uma condição que aparece quando as células de defesa do corpo reagem diante de situações que geram estresse e ansiedade, levando a alterações em diferentes órgãos do corpo, principalmente na pele.

Por isso, os sintomas deste tipo de alergia são mais visíveis na pele, como coceira, vermelhidão e surgimento de urticária, no entanto, podem surgir falta de ar e insônia.

As causas da alergia emocional não estão bem definidas, mas podem acontecer porque o estresse e a ansiedade aumentam a produção de algumas substâncias, chamadas de catecolaminas, e faz com que ocorra a liberação do hormônio cortisol, e isto provoca uma reação inflamatória no corpo.

O tratamento para este tipo de alergia é muito parecido com o tratamento para outros tipos de alergias e baseia-se no uso de medicamentos anti-alérgicos.

Porém, se os sintomas durarem mais de 15 dias ou piorarem é recomendado fazer terapia com psicólogo e consultar um dermatologista, que poderá receitar outros remédios como corticoides e medicamentos para diminuir a ansiedade.

Como é feito o tratamentoO tratamento para esse tipo de alergia deve ser recomendado por um dermatologista e, geralmente, consiste no uso de medicamentos antialérgico para aliviar a coceira e a vermelhidão da pele, no entanto, se as reações da alergia emocional durarem mais de duas semanas e forem muito fortes o médico poderá recomendar a utilização de corticoides orais ou pomadas com corticoides.

Além disso, para auxiliar no tratamento e gerar melhores resultados pode ser recomendado remédios para diminuir a ansiedade e o estresse, assim como, pode ser indicado realizar atividades de lazer e sessões de psicoterapia. Veja mais o que é psicoterapia e como é feita.

Possíveis causas

As causas da alergia emocional ainda não estão bem definidas, porém o que se sabe é que os sentimentos de estresse e ansiedade provocam alterações no corpo, levando a liberação de substâncias, chamadas de catecolaminas, responsáveis pela reação inflamatória na pele.

O estresse e a ansiedade fazem com que ocorra uma reação das células de defesa do corpo levando a uma hipersensibilidade do sistema imunológico, que pode ser notado por alterações na pele e piora dos sintomas de outras doenças autoimunes.

A liberação do hormônio cortisol, produzido em momentos de estresse, também pode repercutir na pele, através do processo inflamatório que ele provoca a longo prazo. Muitas vezes, a predisposição genética também pode gerar sintomas de alergia emocional.

Com informações Tua Saúde