São Joaquim registra o 2º óbito por COVID-19

A prefeitura de São Joaquim informou que a cidade obteve mais um triste registro de óbito por COVID-19 na noite desta última sexta (31), quando um senhor de 49 anos, trabalhador rural e residente do Bairro Santa Paulina veio a falecer por complicações respiratórias ocasionadas pelo novo Coronavírus.

Ele foi levado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, com tosse produtiva, dificuldade para respirar, dor torácica e posteriormente foi encaminhado para Lages, no dia 07 de Julho, na ambulância do município portando apenas um cateter nasal O² .

Em Lages, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, ele obteve um piora no quadro e foi preciso ser transferido diretamente para UTI do Hospital onde permaneceu por longos dias até vir ao óbito por volta das 23hs16min desta sexta (31).

São Joaquim tem agora 114 casos positivados, sendo que 42 estão recuperados da doença. Além disso, possui 67 pacientes em isolamento domiciliar, 04 internados, 02 óbitos e 287 Casos monitorados com sintomas similares.