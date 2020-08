Agosto começa com geada e temperaturas negativas na Serra Catarinense

O primeiro dia de Agosto de 2020 já começou com a formação de geada no Vale do Caminhos da Neve e temperaturas negativas em São Joaquim e nas cidades mais frias da Serra Catarinense.

Em São Joaquim deu, até mesmo, para raspar a geada que se formou sobre os automóveis e quem saiu cedinho teve que utilizar água morna de chaleiras para descongelar o para-brisa dos carros que ficaram recobertos por gelo.

Já se soma 54 dias com temperaturas abaixo de zero no estado de Santa Catarina e 81 geadas somente no ano de 2020.

As mínimas Abaixo de 5°C (Estações padronizadas governo e particulares):

-2,5 B.Jardim*

-0,9 Painel/G.Hugen

-0,6 Urupema**

-0,3 S.Joaquim/G.Hugen

0,4 Urubici**

2,0 L.Régis*

2,4 Vargem Bonita*

2,8 Fraiburgo**

4,4 Lages**

5,1 Rio Rufino**

5,3 Água Doce*

5,8 B.Retiro**

6,1 Frei Rogério**

6,2 Vargem**

6,7 Bocaina do Sul**

6,9 S.Bento do Sul**

8,9 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online