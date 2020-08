Aplicação retal de Ozônio – Ministério Público recomenda ao Prefeito de Itajaí não utilizar ozônio em infectados

O prefeito de Itajaí, o médico Volnei Morastoni (MDB) afirmou em uma live no Facebook pretende adicionar mais uma opção de tratamento à covid-19 no município: administração de ozônio, pelo ânus, apenas em casos que tiveram resultado positivo. A Prefeitura de Itajai já tentou prevenir a Covid com homeopatia. Os casos começaram a subir. Depois, cloroquina. Casos subindo. Depois, ivermectina. Casos subindo. Agora o prefeito anunciou uma nova tentativa: ozônio no ânus. É sério! pic.twitter.com/tgiooIqKgA — Dimitrius (@dimitriusOG) August 4, 2020 Após a polêmica declaração do prefeito de Itajaí o Ministério Público se manifestou recomendando a não aplicação da ozonioterapia em humanos infectados por coronavírus, segundo o MP a aplicação do Ozônio para o tratamento do COVID-19 não deve ser recomendado como prática clínica ou fora do contexto de estudos clínicos. Veja na integra a manifestação do Ministério Público: MPSC recomenda ao Prefeito de Itajaí que não distribua ozônio para o tratamento da covid-19

Considerando notas técnicas e estudos que apontam os riscos à saúde e a falta de comprovação de eficácia no tratamento contra o novo coronavírus, a 13ª Promotoria de Justiça de Itajaí recomendou ao Prefeito Municipal que não disponibilize o ozônio para tratar os pacientes com covid-19 na rede pública do município. O prazo para acatar a recomendação é de 24 horas.