São Joaquim já tem 135 casos confirmados de COVID-19

A Secretaria de Saúde de São Joaquim confirmou, na tarde desta terça (04), o número de 135 casos confirmados de COVID-19.

Os dados levantados pela Secretaria da Saúde levam em conta os testes realizados no laboratório central (LACEN), nos testes rápidos efetuados no centro de triagem e também em laboratórios particulares até as 17h00min quando é feito o fechamento.

E as 18h00min a Prefeitura divulga esses resultados através de suas mídias sociais, levando ao conhecimento da população o número de casos ativos e recuperados dentro do município de São Joaquim.

Para evitar a propagação da COVID-19