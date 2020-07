Perigo! Serra do Rio do Rastro tem novo deslizamento de rochas

A Serra do Rio do Rastro, conhecida mundialmente por ser a estrada mais espetacular convive consequentemente com quedas de barreiras e um perigo iminente de um colapso total.

Na manhã desta terça (07) a Polícia Rodoviária fez o alerta para mais uma queda de barreira no km 409,000 no trecho da Serra, pedras se desprenderam das paredes rochosas e caíram sobre uma parte da pista de rolamento.

Por sorte nenhum veículo foi atingido e também não houve bloqueio da via, o tráfego flui em meia pista no local do incidente, conforme informou os policiais rodoviários.

Inclusive já haviam anunciado que a empresa, ganhadora da licitação de cerca de 20 milhões, iniciaria “nesta segunda (06)” o trabalho de recuperação dos pontos críticos e com riscos de deslizamento na Serra do Rio do Rastro, mas ficou apenas no anúncio vazio e o DEINFRA não se pronunciou o porque as obras ainda não foram iniciadas.