Coronavírus em SC: Governo do Estado conquista habilitação de leitos de UTI em sete cidades

O Governo de Santa Catarina conquistou a habilitação de 45 novos leitos de Terapia Intensiva nas cidades de Chapecó e Videira, após a publicação das portarias 3.137 e 3.124 do Ministério da Saúde, nesta semana. As UTIs para tratamento de adultos com Covid-19 também tiveram a prorrogação de habilitações nas cidades de Chapecó, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages e Xanxerê, conforme a Portaria 3.142, publicada nesta quinta-feira, 19.

O Hospital Salvatoriano Divino Salvador, em Videira, passa a contar com 10 novos leitos habilitados, enquanto que o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, fica com 35 unidades de terapia intensiva para pacientes com Covid-19. Também foi prorrogada a habilitação em 40 leitos de diversos municípios.

O Governo do Estado tem reforçado, nas últimas semanas, a necessidade dos hospitais estarem prontos para o aumento do número de casos, o que incidirá na necessidade de leitos UTI.

“Já documentamos aos hospitais um ofício para que se observe que nos próximos dias será perceptível o crescimento de pacientes nas nossas unidades, assim como apontamos a necessidade de fortalecer o número de profissionais, bem como os insumos, principalmente equipamentos de entubação”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Por Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES