Hospital de São Joaquim já se prepara para receber pacientes com COVID da Serra Catarinense

Nesta última semana, a Comissão Intergestora Regional da Serra Catarinense publicou uma deliberação definindo o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em São Joaquim como o próximo caminho para os pacientes de COVID-19 na Serra Catarinense.

De acordo com a deliberação, ficou acordado que com 100% de ocupação nos Hospitais Tereza Ramos e Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, os pacientes de enfermaria COVID-19 adultos serão encaminhados para o Hospital Infantil Seara do Bem e assim que lotar o Hospital infantil de Lages os pacientes do COVID-19 da Serra Catarinense serão encaminhados para o Hospital Sagrado Coração de Jesus em São Joaquim.

No último boletim, divulgado pela Prefeitura de Lages, mostra que os leitos de enfermaria COVID-19 estão com 79% de ocupação e assim que atingir o 100% o Hospital de São Joaquim será habilitado a receber os pacientes de toda a Serra Catarinense.

O Hospital Sagrado Coração de Jesus já se preparou reservando 10 leitos, no andar de baixo, tendo a entrada e saída pelos portões secundários (ala de baixo) isolando, dessa forma, os pacientes com COVID-19 dos demais enfermos.

O Hospital ainda informou que, inicialmente, serão atendidos pacientes que se recuperam do COVID-19 usando o mesmo tratamento com oxigênio e medicamentos utilizados em todos os hospitais que fazem esse tipo específico de atendimento ao coronavírus.