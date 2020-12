Festival online Palco em Casa de São Joaquim alcançou mais de 28 mil pessoas

No domingo (6) aconteceu o encerramento do Festival online ‘Palco em Casa”, que foi uma devolutiva do Edital da Lei Federal de Emergência Cultural, Aldir Blanc. Em duas noites de Festival, as transmissões no facebook da Prefeitura atingiram marcas de visualizações e interações bem significativas. Mais de 28 mil pessoas foram alcançadas, que ultrapassaram a marca de 3 mil comentários realizados, até o momento.

Foram duas noites de apresentações culturais, que mostraram a bagagem e o potencial de diversos talentos do segmento. Seja na música, dança, gastronomia, artes visuais ou artesanato, o Festival cumpriu seu objetivo, e oportunizou a visibilidade das setoriais que se destacam no município.

A Chefe de Secretaria Particular de Cultura do município, Maria Alice de Souza, encerrou o festival com um discurso emocionante: ”Nestes tempos em que estamos vivendo, tudo o que precisamos é de um afago para a nossa alma e coração. A cultura é capaz de ressignificar nossos sentimentos, e tenho certeza, que vocês puderam sentir as mais diversas sensações acompanhando o ‘Palco em Casa’. Vida longa à cultura joaquinense!’’, finalizou.

O prefeito, Giovani Nunes, e o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Fabiano Padilha, não puderam comparecer, mas acompanharam e interagiram online, reforçando o compromisso com a cultura.

O Festival foi apresentado pelo Mestre de Cerimônia, Arnaldo Sousa, que recebeu muitos elogios por sua elegante condução. A transmissão foi realizada pela empresa Imagem TV e o som ficou por conta da Harmony Sonorização, ambas também receberam muitos elogios pelo serviço prestado. Para a realização do evento, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto investiu recursos próprios e a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, cedeu o Centro de Eventos.

As lives ficaram salvas e para conferir as duas noites de Festival, acesse o facebook (prefeituradesaojoaquim).