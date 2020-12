Rede hospitalar do Estado terá 170 novos leitos de UTI em 2021

Para 2021, a rede hospitalar de Santa Catarina vai ganhar 170 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A distribuição foi definida em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada nesta quinta-feira, 10, com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Os leitos terão garantia de habilitação permanente na Rede de Urgência e Emergência.

De acordo com o superintendente de Serviços Especializados e Regulação da SES, Ramon Tartari, isso representa ampliação de 30% do número de leitos UTI adulto no Estado e permitirá melhora na assistência aos catarinenses.

Também foi definida a alocação de R$ 6,1 milhões para a Saúde Auditiva no Estado. Tartari informou que o recurso será destinado à avaliação e ao fornecimento de aparelhos auditivos para a população catarinense, contemplando cerca de 4.300 pacientes, que aguardam atendimento.

“Com a transferência desses recursos para a área da saúde oftalmológica estaremos praticamente zerando a fila de espera por aparelhos auditivos. Isso significa que crianças em idade escolar terão um ganho de aprendizagem, que adultos em idade laboral voltarão ao mercado de trabalho de forma plena”.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES