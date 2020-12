Odontomóvel irá levar odontologia para o interior de São Joaquim

Uma grande conquista para a saúde bucal dos Joaquinenses que residem no interior. O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes e a Secretária da Saúde Terezinha Godoy fizeram na tarde desta última sexta (18) o ato de entrega de um veículo com um trailer adaptado em consultório odontológico para atender o interior de São Joaquim.

A Unidade do Odontomóvel é na verdade um consultório odontológico estruturado em um veículo devidamente adaptado e equipado para o desenvolvimento de ações de atenção bucal que contará com o trabalho de um dentista e auxiliar que atenderá as comunidades do interior de São Joaquim.

Montada sobre um trailer e rebocado por uma S10, sendo uma doação do Tribunal Regional do Trabalho, a unidade móvel tem a estrutura completa de um consultório odontológico e irá levar a saúde bucal e a autoestima para diversas comunidades de São Joaquim e que deverá entrar em funcionamento já no início de 2021.

“O odontomóvel veio para atender as necessidades de odontologia das pessoas do interior que não tem a disponibilidade de fazer um tratamento na cidade. A Secretaria da Saúde está cada vez mais empenhada na melhoria e na qualidade dos serviços e atendimentos a nossa população e destaca agora esse importante serviço inédito em São Joaquim.” Destacou a Secretária da Saúde Terezinha Godoy

Com informações: Prefeitura Municipal de São Joaquim