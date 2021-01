Coronavírus em SC: Estado ultrapassa marca de meio milhão de pacientes recuperados da Covid-19

Santa Catarina ultrapassou os 500 mil casos recuperados da Covid-19 nesta terça-feira, 12. O primeiro registro de paciente positivo foi confirmado no dia 12 de março. Até o momento, há 526.024 casos contabilizados. O estado segue com a menor taxa de letalidade do país, com 1,09%, seguido de Roraima(1,14%) e Tocantins (1,37%)

A primeira morte em decorrência da doença registrado no Estado foi em 25 de março. Atualmente, Santa Catarina contabiliza 5.707 mortes causadas pelo coronavírus.

O Governo do Estado vem ampliando a estrutura hospitalar existente. Nesta quarta-feira, o sistema SES Leitos aponta a existência de 752 leitos de UTI-Covid adulto ativos.

Como se calcula o número de pacientes recuperados?

A estimativa é realizada com base no tempo decorrido a partir do início dos sintomas e a evolução de cada caso. Entram no cálculo os pacientes que tiveram início de sintomas há pelo menos 14 dias, não evoluíram a óbito e não se encontram em internação hospitalar. Uma limitação a ser considerada nessa estimativa é o fato de ser possível a existência de pacientes que, mesmo se enquadrando nos critérios, ainda estejam em acompanhamento, assim como há a possibilidade de se atingir a recuperação antes do período de 14 dias.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES