Secretário da Saúde diz que SC tem insumos para as quatro fases da vacinação

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, afirmou nesta quinta-feira (14) que os insumos estão garantidos para todas as quatro fases da vacinação previstas em Santa Catarina.

Ribeiro rebateu a afirmação do Ministério da Saúde ao STF (Supremo Tribunal Federal), de que o Estado corria o risco de não ter estoque suficiente para atender a demanda inicial da vacinação.

A expectativa do secretário é que as quatro fases sejam colocadas em prática até o mês de abril. O calendário, contudo, depende do quantitativo de doses fornecido pelo Ministério da Saúde.

“Se o quantitativo de doses prometido para as nossas quatro fases for disponibilizado, sim, temos insumos suficientes. Temos também a demanda do calendário vacinal, por isso, estamos dando encaminhamento para a aquisição de maior quantitativo. Está garantido”, taxou Ribeiro.

Segundo ele, a estimativa do Estado é que 2.802.639 milhões de pessoas sejam vacinadas ao fim das quatro etapas. De acordo com o Plano Estadual de Vacinação, seriam necessárias 6.165.606 milhões de seringas e agulhas para duas doses da vacina.

Plano Estadual de Vacinação – Foto: SES/Divulgação/ND

Em nota publicada nesta quinta, a Secretaria de Estado da Saúde informou que Santa Catarina possui um total de 9,5 milhões de seringas e 3.060 milhões de agulhas.

Ainda conforme a secretaria há um quantitativo de compras que deve chegar ao Estado. A previsão é que 7 milhões de agulhas e 500 mil seringas desembarquem em Santa Catarina em até cinco dias.

A Secretaria afirmou ainda que não considera as aquisições já realizadas diretamente pelos municípios e nem os estoques já entregues aos hospitais para a vacinação de suas equipes.

O secretário também disse que reforçou com o Ministério da Saúde, o pedido para que o estoque de insumos já presente em Santa Catarina, permaneça no Estado e não sejam requisitados pela pasta.

