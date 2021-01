Homem é morto a pedradas pelos companheiros em São Joaquim

Os vizinhos de onde ocorreu o homicídio escutaram os gritos de desespero da vítima

O Polícia Militar de São Joaquim registrou na madrugada desta sexta-feira, 15, por volta das 3h um homicídio ocorrido próximo ao bar da Sônia no cruzamento de triplo acesso aos bairro Sant Cruz, Hercílio Vieira do Amaral e Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com as informações, o SAMU foi acionado e ainda tentou reanimar a vítima Lucas Mateus da Silva, de 36 anos, que se encontrava deitado em via, com um grande ferimento na face, ao lado do corpo, uma pedra que possivelmente foi usada para tirar sua vida, (devido estar suja de sangue).

O jovem Leandro de 37, relatou para os homens da lei, que estaria em casa juntamente com a vítima Lucas, quando três Nordestinos chegaram muito agressivos, com apenas um intuito, Matar Lucas, Leandro até tentou conversar com os agressores, para não fazer nada ali na residência do mesmo, nesse momento a vítima saiu correndo, mas não teve chance os agressores conseguiram pegar Lucas, foi quando pegaram uma pedra e bateram na cabeça da vítima, em seguida foram ao “sujo” (fugiram), Leandro até tentou chamar ajuda dos vizinhos, mas foi tarde demais.

Um dos autores foi encontrado pelos policiais, sendo natural do Nordeste, e foi identificado pelo amigo da vítima já na madrugada e os outros participantes do homicídio foram localizados pela manhã.

A vítima possui várias passagens pela Polícia, o caso ficou aos cuidados do IGP e da Polícia Civil.