Coronavírus em SC: Governo dá início à operação para transferir pacientes da região Oeste por via aérea

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar e o Grupo de Resposta Aérea de Urgência (GRAU) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), deu início neste domingo, 07, a uma operação especial para trabalhar na transferência de pacientes da região Oeste para unidades hospitalares de outras regiões catarinenses.

A operação segue nos próximos dias para atender com maior agilidade aos pacientes que necessitam de leitos hospitalares. Já na tarde deste domingo, um paciente foi transferido via aérea, pela aeronave Arcanjo 2, de Chapecó para o município de Itajaí.

O paciente, que passou por complicações devido ao coronavírus, necessitou de transferência hospitalar com acompanhamento médico, garantido pela equipe do Arcanjo. A aeronave saiu de Florianópolis as 15h pousando em Chapecó às 16h40, onde uma viatura de Unidade Básica de Saúde aguardava para realizar a transferência do paciente para a aeronave.O Arcanjo 2, preparada para o transporte do paciente e com equipe devidamente equipada, realizou a transferência com sucesso do paciente até Navegantes, onde o translado foi realizado por meio terrestre até o Hospital Marieta Konder Bornhausen.



De acordo com o Superintendente de Serviços Especializados e Regulação, Ramon Tártari, existem vagas disponíveis em diversas regiões do Estado, mas Oeste e Meio Oeste estão enfrentando problemas com a falta de vagas para UTIs Covid Adulto. “O nosso cenário global aponta ocupação de 75% em Santa Catarina, mas essas localidades estão com taxas elevadas e em alguns casos, com ocupação máxima”, disse. “Iniciamos essa operação que visa a busca de vagas em outras regiões e o uso do serviço aeromédico para maior agilidade nas transferências inter hospitalares”,

A aeronave permanecerá à disposição nos próximos dias para atender o serviço de regulação e transferir os pacientes. “É uma forma de auxiliar a aliviar a demanda de hospitais da região e proporcionar a distribuição dos pacientes via transferência inter hospitalar imediata”,

O Estado de Santa Catarina não vem medindo esforços para auxiliar a região Oeste, que neste domingo apresentou taxa de ocupação de leitos de UTI em 95%. Na semana passada, o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, realizou um encontro com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e representantes do Hospital Regional do Oeste. Na oportunidade, ele cobrou a reativação imediata de leitos de unidade de terapia intensiva que haviam sido desativados, mesmo com a pactuação com o Estado. Na quinta-feira, a mesma aeronave Arcanjo 2 levou dez respiradores WEG para a abertura imediata de novos leitos de UTI no HRO.

Desde o início da pandemia, o Governo do Estado ampliou 75 leitos de terapia intensiva para a região do Oeste catarinense. A SES vem cobrando a reativação de quase 100 leitos que foram desativados, alguns deles nos municípios mais afetados pela pandemia neste momento no Oeste.

Para o enfrentamento da pandemia, o Governo de SC já distribuiu mais de 700 respiradores e monitores, além de insumos suficientes para o aumento em 160% da rede de UTI adulto nas unidades hospitalares catarinenses.

Sobre o Serviço Aeromédico

Com a incorporação da aeronave Arcanjo-02, modelo Embraer Carajá, com maior espaço interno, através de Acordo Operacional com a Casa Civil, o transporte aeromédico do paciente foi realizado de maneira segura e eficiente.

O transporte aéreo representa importante meio de auxílio nos transportes inter-hospitalares/aeromédicos. Por meio dele é viável percorrer grandes distâncias em um espaço de tempo muito menor, em comparação com outros meios. No somatório dos voos deste domingo, foram percorridos em torno de 794,6 quilometros (aproximadamente 1471,6 milhas náuticas) entre as cidades de Chapecó e Navegantes, em um total aproximado de 2,5 horas de voo.

Segundo o Comandante de Operações Aéreas de serviço no Arcanjo-02, Tenente BM Bilher, “o transporte interhospitalar é realizado com acompanhamento de uma equipe especializada, com equipamentos necessários para evitar a contaminação e de maneira célere, que permite um monitoramento dos sinais vitais e rápida atuação em caso de necessidade, ainda mais em casos de pacientes com COVID-19.”

Por Fabrício Escandiuzzi – Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES