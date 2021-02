Bezerro e novilha são encontrados amarrados dentro de carro após furto na zona rural

Um dos animais, uma novilha, estava amarrada e foi colocada no porta-malas do veículo. Os estavam amarrados pelo pescoço e pelas patas. Dentro do veículo, a polícia encontrou três facas de açougueiro, dois amoladores e um machado, objetos que provavelmente seriam usados para abater os animais.

Um bezerro e uma novilha que tinham acabado de ser furtados de uma propriedade rural foram encontrados pela polícia dentro de um Monza na madrugada desta sexta-feira (5) em Campestre (MG). Um dos animais estava com as patas amarradas dentro do porta-malas do veículo.

Segundo a Polícia Militar, o carro foi localizado durante patrulhamento de rotina. Os policiais notaram que o veículo estava muito pesado e com o porta-malas amarrado com uma corda. Foi dada ordem de parada para o motorista, mas ele acelerou e fugiu sentido à BR-267, para Machado.

Com informações G1