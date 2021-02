Lacen recebe equipamento para acelerar testagem da Covid-19

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Florianópolis, recebeu um extrator de RNA e seis kits de extração doados pela JBS, por meio do programa de responsabilidade social “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”. O equipamento reduz em 90% o tempo necessário para obtenção dos resultados de testes PCR para detecção da Covid-19.

O extrator de RNA tem a capacidade de processar 95 amostras em até quarenta minutos. O processamento manual leva, em média, duas horas e meia.

Após a pandemia, o extrator pode ser utilizado para diagnosticar doenças virais como influenza, HPV, vírus da hepatite B e C, entre outras, deixando um legado permanente para a população. Com a redução no tempo de processamento proporcionado pelo equipamento, a expectativa é que Santa Catarina também possa otimizar a utilização dos seus kits de coleta para exames, impedindo o risco de vencimento dos materiais.

A JBS doou 21 extratores de RNA e 62 kits de extração para o Ministério da Saúde, que foram destinados aos laboratórios de 21 Unidades da Federação. Além de Santa Catarina, foram beneficiadas: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES