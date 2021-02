Produtores relatam prejuízo na maçã após granizo atingir áreas no interior de São Joaquim

O Produtores da região de São Joaquim já começam a contabilizar os prejuízo ocasionados pela repentina queda de granizo, ocorrida na tarde deste último domingo (14), em diversas regiões do interior de São Joaquim e também Urupema.

Alguns produtores atingidos na localidade da Invernadinha, que não possuíam telas nos pomares tiveram prejuízos de até 100% de área atingida nas variedades Gala e Fugi. Para se ter uma noção mais exata, um bin maçã (grande caixa de cerca de 350 quilos) com um preço que varia em média de R$ 600 a R$ 700 reais, após o granizo irá custar apenas entre R$ 120 a R$ 100 reais, isso sem contar os custos de produção, custo da mão-de-obra para a colheita e um ano todo de trabalho no sol, na chuva e no frio intenso de São Joaquim.

“É muito triste para um fruticultor ver o trabalho de um ano todo ser dizimado em poucos minutos pelo granizo”.

“Após a maçã ser atingida pelo granizo, ela acaba recebendo danos como o corte da casca e fica também magoada pelo choque mecânico da pedra de gelo, já que, neste época, ela está com o processo de maturação acelerada, então os fungos acabam se beneficiando e atingindo o fruto provocando a podridão. Outra característica que pode ser observada é que a maçã tenta se recuperar do dano, formando um filamento de tecido encortiçado e duro o que causa um aspecto ruim e desclassifica totalmente a maçã atingida pelo granizo.” Explicou a Engenheira Agrônoma Rosângela Pazzeto.

A Associação de Produtores de Maçã e Pêra de São Joaquim, pediu aos seus associados que informem as áreas atingidas para que se possa fazer um detalhamento mais específico dos danos causados pelo granizo na região de São Joaquim, algo que deverá ser concluído nos próximos dias.

Veja as imagens dos prejuízos causados pelo granizo na cultura da maçã na região de São Joaquim:

