Governo de SC começa distribuir novas doses da vacina contra a Covid-19 para as regionais de saúde

Novas doses das vacinas contra a Covid -19 já estão a caminho das Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) das regionais de saúde de Santa Catarina. Os imunizantes começaram a sair da Grande Florianópolis por volta das 7h30, desta quinta-feira, 25, com destino a Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Concórdia, Lages, Rio do Sul, Joaçaba e Videira. Em seguida, foram enviados lotes para Joinville, Jaraguá do Sul e Mafra. E a partir das 13h, serão encaminhados para a Grande Florianópolis, Tubarão, Araranguá e Criciúma, Blumenau e Itajaí.

As vacinas seguem via terrestre com o apoio das forças de segurança do estado que fazem a escolta. A previsão é entregar todas as doses ainda nesta quinta-feira. A prioridade dessa remessa é ampliar a vacinação de idosos. Agora, serão incluídos na vacinação os idosos entre 80 e 84 anos.

O secretário da Saúde de Santa Catarina, André Motta Ribeiro, que está em Brasília participando da Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e reunião do Conselho Intergestores Tripartite, destacou a atuação do Estado no sentido de viabilizar mais uma vez a distribuição das vacinas às regionais em tempo recorde. “O Estado está fazendo sua parte garantindo que essa vacina chegue rapidamente aos municípios. Precisamos destacar que não podemos relaxar com os cuidados para evitar a proliferação do vírus”, disse.

Ao todo, o estado recebeu na quarta-feira, 24, o total de 107.700 doses: 59.500 da vacina Oxford/AstraZeneca e 48.200 doses Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan.

Doses enviadas

As doses da Oxford/AstraZeneca serão distribuídas de forma integral, sem reserva da Dose 2 (D2), tendo em vista que o intervalo entre a D1 e a D2 desta vacina é de 12 semanas. No caso da vacina Coronavac/Butantan, será distribuída apenas metade das doses recebidas (24.100) para a aplicação da Dose 1 (D1), considerando que o intervalo dessa vacina é menor, de 2 a 4 semanas. Desta forma, serão enviadas 83.600 doses aos municípios. Essa forma de distribuição segue recomendação do Ministério da Saúde (MS).

Junto com essa nova remessa de doses, o Estado está enviando as 42.500 da vacina Coronavac/Butantan que chegaram a Santa Catarina no dia 7 de fevereiro e estavam armazenadas na Rede de Frio estadual para garantir a aplicação da D2. Essas doses serão aplicadas naqueles que já receberam a D1 da vacina.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina