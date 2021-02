Mapa da ocupação dos leitos Covid mostra o colapso se espalhando por Santa Catarina

O colapso nos leitos de UTI se espalha por Santa Catarina. Depois de atingir o Oeste catarinense, agora o ritmo avançado de ocupação das unidades chegou à marca dos 100% no Meio Oeste e Serra para os espaços destinados aos adultos com Covid-19 (imagem acima). As demais regiões estão todas acima dos 93%. Segundo a última atualização, das 11h07min desta quarta-feira (24), havia 27 leitos disponíveis.

O dado consta no SES Leitos, que é o sistema público disponível no site do governo. Os dados são abertos e usados pela nossa reportagem para a coleta de informações. Pelo número que lá consta, a ocupação Covid-19 para adultos é de 96,53%.

Na prática, entretanto, fontes da Secretaria de Saúde e dos hospitais dizem que não há mais espaços livres. O que aparecem no sistema são flutuantes. A realidade seria de fila de espera por espaços de tratamento intensivo nos municípios catarinenses. Uma das causas é a presença de pessoas esperando espaços dentro de UPAs, enfermarias e emergências de unidades hospitalares.

Fonte : NSC