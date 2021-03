Coronavírus em SC: Saúde cobra reativação imediata de leitos em hospitais de Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) ainda cobra a reativação de leitos de UTI que foram fechados por unidades hospitalares em meados de outubro de 2020, mesmo com a pactuação existente e a garantia de custeio. Levantamento realizado pela pasta nesta segunda-feira, 1°, demonstra que 118 leitos continuam desativados em Santa Catarina. O número já chegou a ultrapassar a marca dos 200.

Apenas na região de Blumenau, são mais de 50 leitos que aguardam a reativação por parte dos gestores locais. Desde novembro, a SES tem cobrado que os hospitais reativem os serviços para a população. A retomada desses leitos poderia suprir parte da necessidade do Estado neste momento da pandemia.

Segundo o último relatório divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira, há 228 solicitações de transferência por parte das regionais de saúde por meio da Central de Regulação Regional. Os pacientes estão fora do ambiente de UTI, mas estão em unidades de saúde e são assistidos por médicos e profissionais qualificados. “Santa Catarina mantém um serviço de atendimento pré-hospitalar fixo e móvel muita forte e capilarizado, além de uma regulação robusta,” destaca o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

O secretário, que nesta segunda-feira, 1°, cumpre agenda em Itajaí, Gaspar e Brusque, busca ampliar ofertas de leitos junto à rede privada. “Os hospitais filantrópicos e os públicos ampliaram consideravelmente a oferta. Temos discussões amplas nesta semana, pois está na hora dos hospitais privados ofertarem mais leitos”, disse. “Temos ofertado recursos, garantido custeio, equipamentos e pactuado com hospitais em todo estado. O momento é grave e de atenção e precisamos ofertar mais”, acrescentou.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já pactuou a abertura de 322 novos leitos clínicos e 170 de UTI em todas as regiões de Santa Catarina. As unidades foram ampliadas ou estão em processo de ampliação nos últimos 30 dias, em um esforço adicional das equipes estaduais em aumentar a rede de atendimento aos pacientes de Covid-19.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES