Equipe do CREAS realiza reunião com Polícia Civil para alinhar posturas frente as pessoas quem vem para cidade em busca de trabalho

No dia 25 de Fevereiro, a equipe do CREAS realizou importante reunião com os delegados da Polícia Civil de São Joaquim, Dr. Thiago Passos e Eduardo Pedrini, juntamente com o Tenente do Corpo de Bombeiros Militar Guilherme Dall Igna, a fim de alinhar a postura frente a denúncias que vêm sendo recebidas pela equipe sobre a precarização das relações de trabalho durante a safra da Maçã e da Pêra em São Joaquim.

Enfatizou-se a questão dos impactos decorrentes dessa precarização, como o aumento da incidência de ocorrências policiais, já que não há conferência prévia dos antecedentes criminais dos trabalhadores, aumento dos casos de pessoas em situação de rua, além do impacto na saúde pública, com o aumento dos casos de DST’S, por exemplo.

Acordou-se que todas as denúncias coletadas, com os devidos dados, serão encaminhadas à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, e decidirá sobre o eventual encaminhamento à Polícia Federal.