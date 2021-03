Semifinal do campeonato primeira divisão fica cancelada em São Joaquim

A Diretoria Municipal de Esportes, através do Diretor Edson dos Santos Oliveira, juntamente com o Poder Público Municipal, Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto SMECD, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, comunicam a comunidade joaquinense e aos desportistas e todas as equipes, que a semifinal do campeonato municipal primeira divisão 2020/2021, com retorno previsto para o mês de março está cancelada devido à gravidade da COVID-19 em nossa região e seguindo também decreto estadual.

O diretor de esportes Edson do Santos Oliveira, fala que o momento é delicado, mas assim que possível será avaliado uma nova data para retomada do esporte em nosso município, enquanto isso as atividades ficam remotas via Portal Educacional na página da prefeitura.