Vacinação em SC: Estado chega a 238 mil doses aplicadas contra a Covid-19

Santa Catarina aplicou um total de 238.766 doses (D1 + D2) da vacina contra o novo coronavírus na população dos grupos prioritários desde o início da vacinação no estado, no dia 18 de janeiro. Deste total, 180.199 correspondem à Dose 1 (D1) e 58.567 à Dose 2 (D2). Os dados foram divulgados nesta segunda,1º de março, no Balanço Parcial de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, elaborado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) com informações fornecidas pelos municípios catarinenses.



>>> Confira aqui o balanço parcial atualizado da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina por municípios (01/03/2021)

Os grupos prioritários que estão sendo vacinados neste momento são: os trabalhadores da saúde, os idosos e pessoas com deficiência institucionalizados, a população indígena e os idosos com mais de 80 anos.

Cobertura vacinal (D1) nos grupos prioritários que já iniciaram a vacinação

trabalhadores da saúde: 72,18%

idosos institucionalizados: 114,19%

população indígena: 71,40%

idosos com 90 anos e mais: 61,73%

idosos com 85 a 89 anos: 32,93%

idosos com 80 a 84 anos: 9,42%

Cobertura vacinal (D2) nos grupos prioritários que já iniciaram a vacinação