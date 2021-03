Vacinação em SC: Estado recebe 141,4 mil novas doses contra Covid-19 nesta sexta-feira

O Governo de Santa Catarina recebe nesta sexta-feira, 26, novo lote com 141,4 mil doses da vacina contra a Covid-19. Deste total, 25,2 mil são da AstraZeneca/Fiocruz e 116,2 mil da Sinovac/Butantan. O avião com os imunizantes deve chegar a Florianópolis por volta das 13h20. A remessa segue para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José, para conferência e a logística de distribuição para as 17 unidades descentralizadas das Regionais de Saúde de Santa Catarina. O envio deve começar ainda nesta sexta-feira, 26.

“Nosso compromisso é entregar esse novo lote com agilidade e apoiar a aplicação imediata de doses pelos municípios, como temos feito. Imunizar a população é uma forma eficaz de conter o avanço da doença e proteger a vida dos catarinenses”, reforçou o governador Carlos Moisés.

Assim como no lote anterior, essas doses serão distribuídas integralmente para a aplicação da dose 1. O Ministério da Saúde já garantiu a disponibilização da dose 2 para que o esquema vacinal de duas doses seja finalizado em tempo oportuno, ou seja, em um intervalo de duas a quatro semanas no caso da Sinovac/Butantan e em um intervalo de três meses na AstraZeneca/Fiocruz.

As doses serão destinadas para dar continuidade à imunização dos trabalhadores da saúde e dos idosos com idade entre 70 e 74 anos, além de iniciar a vacinação das pessoas entre 65 e 69 anos.

Doses já recebidas

Santa Catarina já recebeu um total de 877.590 mil doses contra a Covid-19. Com mais essa remessa, chegará a 1.018.990 vacinas recebidas.

18.01.2021 – 144.040 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021 – 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/01)

25.01.2021 – 21.600 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 02/02 e D2: 19/02)

07.02.2021 – 85.000 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 08/02 e D2: 25/02)

24.02.2021 – 59.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/02)

24.02.2021 – 48.200 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 25/02 e D2: 10 e 11/03)

03.03.2021 – 91.200 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 03 e 04/03 e D2: 17 e 18/03)

10.03.2021 – 86.400 doses Sinovac/Butantan – Distribuído – metade 43.200 (D1: 10 e 11/03)

17.03.2021: 147.400 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 17, 18/03 e 19/03)

20.03.2021: 141.000 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 22/03)

20.03.2021: 5.750 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 22/03)

26.03.2021: 116.200 doses Sinovac/Butantan – Distribuído

26.03.2021: 25.200 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído

D1: Primeira Dose | D2: Segunda Dose

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde